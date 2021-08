Destaques 27/08/2021 05:33 Nativa News com Gazeta Digital Chuvas da manga e do caju trazem alívio ao clima de MT As chuvas da manga e do caju anunciam a transição do período da seca para o chuvoso. Um conhecimento antigo que vigora há gerações era maneira dos indígenas medirem o tempo para plantio. Costumeiramente, ela vem entre agosto e setembro e esse ano, a chuva deve cair no próximo fim de semana. Segundo o biólogo Tony Shuring, Mato Grosso Mato Grosso não tem as 4 estações definidas. No estado há basicamente chuva e seca. As árvores têm a informação genética de gerar frutos na seca extra, que precede a época das águas. Assim garantem que a espécie continue a existir. Povos antigos já observavam esse comportamento, assim como observavam a lua para saber os melhor período para plantações.

Árvores carregadas de flores nas mangueiras e cajueiros indicam a extrema excasses de água e logo a chuva vem para garantir que aqueles frutos vinguem. “Isso vem dos nossos avós gerações anteriores. Sem dúvida é um conhecimento dos índio, que se espalharam por aí. Era a forma de medir o tempo”, relata.

Por conta dos desequilíbrios ambientais, condições de queimadas e estudos climatológicos, o biólogo alerta que quem vive em Mato Grosso pode se preparar para um período das águas com maior volume do que o habitual. Com isso vem todo o transtorno da falta de planejamento para a época: árvores derrubadas, bueiros entupidos, alagamentos e todo tipo de adversidade registrada todos os anos. “As previsões são preocupantes. Pelos estudos, haverá mais chuva do que o esperado para o período. Tivemos uma seca muito severa e muito calor, o que contribui para a evaporação da água”, afirma. A partir desta sexta-feira (27), a chuva retorna à região da capital de forma irregular e muito localizada, com baixos volumes. Esta chuva não consegue ajudar no combate as chamas na região da Chapada dos Guimarães, mas, favorece a diminuição da poluição e aumenta os índices de umidade relativa do ar. As condições de tempo se mantêm até o fim de semana. A chuva se concentra de forma fraca e pontual sobre a região central do estado, sul e noroeste de Mato Grosso. O tempo segue com predomínio de sol, tempo firme e tempo seco apenas no leste do estado. A previsão para Alta Floresta é de dia claro. Máximas de 37 a 39°C e mínimas de 23 a 25°C. Chuva: 3% Umidade: 68% Vento: 5 km/h

