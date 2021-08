Destaques 27/08/2021 09:15 Cadeia de Alta Floresta passa a contar com mais cinco policiais penais Servidores concluíram o curso de formação inicial nesta quinta-feira (26.08); dois servidores de outras duas unidades também se formaram Formatura de policiais penais - Foto por: Assessoria / Sesp-MT Cinco policiais penais que tomaram posse entre os meses de junho e julho concluíram o curso de formação inicial e já começarão a atuar na Cadeia Pública de Alta Floresta (800 km ao Norte de Cuiabá). A formatura ocorreu no final da tarde desta quinta-feira (26.08), na Escola Penitenciária, em Cuiabá, e certificou também dois servidores de outras unidades penais que participaram do curso. Os servidores foram nomeados junto com mais três candidatos que faziam parte do cadastro de reserva do concurso do Edital 001/2016, em maio de 2021, em atendimento a uma decisão judicial. Mas, dos oito, apenas cinco tomaram posse e concluíram o curso de formação ministrado pela Coordenadoria de Ensino e Aperfeiçoamento do Servidor Penitenciário (CEASP). Gustavo Givago Perini, de 25 anos de idade, é um deles. “A Cadeia de Alta Floresta precisava demais, até porque tivemos, lamentavelmente, a morte de três colegas de lá em um acidente de carro. O curso trouxe muitas instruções importantes, tanto na parte teórica quanto operacional, e tenho certeza que vamos somar com os demais policiais penais que já estão na unidade”. Com início em 05 de julho deste ano, o curso teve duração de 480 horas e contou com a contribuição de 32 instrutores. Além dos eixos comum e operacional, os alunos passaram por um estágio na Penitenciária Central do Estado (PCE). Uma servidora e um servidor que já atuavam no Sistema Penitenciário aproveitaram a abertura da turma para fazer a qualificação e agora estão aptos para atuar em atividades operacionais na Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa - Mata Grande, em Rondonópolis, e no Complexo Penitenciário Ahmenon Lemon Dantas, em Várzea Grande.

Veja também sobre Cadeia de Alta Floresta policiais penais Voltar + Destaques