A Prefeitura de Alta Floresta por meio de sua Secretaria de Fazenda, está realizando o Mutirão Fiscal, destinado aos contribuintes em débito com o IPTU, ISSQN, alvarás, taxas e multas diversas. Os descontos são de até 70% e podem ser parcelados em até 36 vezes, variando o desconto.

Para quem se interessar em quitar seus débitos com o município, as dívidas serão parceladas com os seguintes descontos: 36x com 30% de desconto, 50% de desconto, com 12 parcelas, e com 40% de desconto em 24 parcelas e 70% para o pagamento a vista.

O Mutirão Fiscal é uma alternativa para os contribuintes, possam renegociar suas dívidas e conseguir suas certidões, com parcelas que cabem no bolso. - “Estamos abrindo a possibilidade dos contribuintes acertarem suas pendências com o Tesouro Municipal, ficar com o nome em dia, para poder angariar certidão negativas, para conseguir financiamentos e aproveitar oportunidasdes, e a população pode ter a certeza de que nosso compromisso será continuar investindo estes valores que forem arrecadados em obras e melhorias para a própria população e para a cidade de Alta Floresta”, disse o Secretário de Finanças Paulo Moreira.

O atendimento aos contribuintes será no Paço Municipal, no horário das 08:00 às 16:00.