Vereadores tentam fazer com que consórcio realize os investimentos previstos no contrato de concessão, principalmente no trecho urbano da Rodovia MT 208

A falta de investimentos em obras de infraestrutura prevista no contrato de concessão das Rodovias MT 208 e MT 320 levou o vereador Claudinei de Jesus (MDB) e Luciano Silva (Pode) a unir forças para cobrar do Consórcio Via Brasil a execução dessas melhorias.

No dia 30 de julho durante reunião com José Rodrigues Rocha Júnior, Diretor de Ouvidoria da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (AGER-MT), os vereadores apresentaram os problemas pela falta de investimento por parte do consórcio principalmente na Rodovia MT 208.

Agora, a última ação foi fazer em conjunto uma indicação ao Governo de Mato Grosso, com cópia a AGER e SINFRA (Secretaria de Estado de Infra Estrutura e Logística) solicitando o reequilíbrio do contrato de concessão das Rodovias MT 320 e MT 208 dos trechos licitados que abrangem o perímetro urbano de Alta Floresta.

No documento, os vereadores reforçam a cobrança enaltecendo a necessidade de investimento imediato para que se possa solucionar os problemas no trânsito na entrada da cidade, com vista a alteração no cronograma de investimento para que possam ser antecipadas as obras de duplicação e demais benfeitorias previstas na concessão. A intenção, com estas melhorias, é aumentar a segurança no trânsito e diminuir os acidentes.

Ao esclarecer a necessidade do reequilíbrio do contrato, os vereadores destacam os constantes acidentes de trânsito no perímetro urbano da MT 208. “É uma pista muito movimentada, com alta velocidade de veículos, e não existe nenhum redutor de velocidade, duplicação e rotatória no trecho que contempla o perímetro urbano de Alta Floresta, tendo inclusive ocasionado acidentes com vítimas fatais, o que vem constantemente gerando manifestos da população sobre a falta de segurança nesse trecho da rodovia MT 208”, relatam.

Atualmente 12 bairros e 2 Universidades – a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) - estão na extensão da Rodovia MT 208, com uma população estimada em mais de 7 mil pessoas que percorrem todos os dias no trecho da MT 208 do perímetro urbano.

Além do reequilíbrio do contrato, os vereadores também solicitam a alteração no cronograma de investimentos para antecipação das obras de retenção de velocidade, duplicação de pistas e adequação das vias marginais ao longo do trecho que contempla o perímetro urbano.

"A gente tem a intenção que o Estado possa forçar a Via Brasil fazer as obras de investimentos em Alta Floresta, para diminuir os riscos de acidente e aumentar a sensação de segurança no trânsito. Até agora a única coisa que a Via Brasil tem feito na Rodovia foi tampar buracos e cobrar pedágio, então, a gente precisa ser mais ágil com isso", cobra Claudinei.

O vereador Luciano Silva explicou que como resultado da videoconferência realizada no mês de março com os vereadores dos municípios vizinhos que também utilizam as mesmas rodovias, a Secretaria de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, a SINFRA informou através da Nota Técnica 01/2021 elaborada pelo Consórcio Engefoto Evvia, verificador independente do contrato de concessão de ambas as rodovias, sobre os prazos e obrigações que o Consórcio Via Brasil tem para cumprir com a concessão adquirida.

"O ofício foi encaminhado para todos os vereadores de todos os municípios da região para que a partir de agora todos possam fazer as suas representatividades através das solicitações, das reclamações e dos pedidos que serão feitos para a empresa, para a secretaria de infraestrutura e principalmente para a AGER", disse Luciano Silva.

“Encaminhamos uma indicação para que seja feito esse reequilíbrio do contrato para antecipar as ações e evitar mais perdas de vidas", acrescentou.