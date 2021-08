Representando a diretoria, os colaboradores e os mais de 500 associados, a diretora da CDL Alta Floresta, Elsa Lopes, participou na noite de quinta-feira (26.08), em Cuiabá, da cerimônia de transmissão de cargo e posse da nova diretoria da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso (FCDL-MT).

Na oportunidade, a CDL Alta Floresta homenageou Ozair Nunes Bezerra, como forma de reconhecimento à dedicação, empenho, zelo e compromisso com uma gestão eficiente, mas, sobretudo, pelo carinho, atenção e cuidado que teve com a CDL durante sua gestão como presidente da federação.

A diretora Elsa Lopes entregou uma placa com a seguinte mensagem: “A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Mato Grosso (FCDL-MT) é reconhecida nacionalmente por promover a união dos comerciantes na busca de soluções sustentáveis, amplo mercado competitivo e contribuir com o desenvolvimento do Estado e do País. Isso foi possível graças a gestão compromissada de um presidente digno, competente e zeloso, que sempre honrou a FCDL-MT e a CDL Alta Floresta. Por isso, como forma de reconhecimento, agradecemos a você Ozair Nunes Bezerra por tudo que tem feito em prol do sistema cedelista de Mato Grosso.”

A homenagem coroa uma parceria de sucesso duradoura em que a CDL Alta Floresta foi protagonista de muitas ações bem sucedidas, sempre contando com o apoio da FCDL-MT através do seu presidente Ozair Bezerra.

A cerimônia que marcou a posse do empresário David Pintor como presidente da FCDL-MT, contou com a presença do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, suplente de senadora, Margareth Buzzetti, deputados estaduais Faissal Calil, Dilmar Dal’Bosco, Ulisses Moraes, Dr. Gimenez, Presidente da Câmara de Vereadores de Várzea Grande, Fábio Tardin, vereador de Cuiabá, Diego Guimarães, presidente da Fecomércio, Wenceslau Junior, presidente da Junta Comercial de Mato Grosso, Manoel Lourenço da Silva, Adriano Moura, superintendente da Caixa Econômica Federal, Paulo Henrique e Fernando Porto Flor – Superintendentes do Banco do Brasil, João Carlos Spenthof – Presidente na Central Sicredi Centro Norte, Jair Marques, Presidente do Desenvolve MT, José Roberto Webber – Diretor Institucional Desenvolve MT, Rodrigo Direne, Consórcio MT Energia, Lucas Nascimento, gerente do CIEE-MT, Francisco Daltro, representando o Escritório Nelson Willians, Elias Correa Pedroso, diretor da Fiemt, e de presidentes de várias Câmaras de Dirigentes Lojistas.