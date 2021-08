Destaques 30/08/2021 14:47 Escola Técnica de Alta Floresta e de mais 8 municípios realizam aula inaugural do curso Técnico em Agropecuária Foto por: Camila Paulino A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) por meio das Escolas Técnicas Estaduais (ETE’s), realizou a aula inaugural do curso Mediotec, de Técnico em Agropecuária, em nove municípios. Ao todo 342 alunos iniciam o curso de forma híbrida. Segundo o secretário da Seciteci, Nilton Borgato, o curso Mediotec é realizado em parceria com o Governo Federal, por meio do programa Novos Caminhos e, tem como objetivo, capacitar o maior número de profissionais para o mercado de trabalho. “O Mediotec é um programa que oportuniza aos alunos da rede pública cursar ao mesmo tempo, um curso técnico. Esta ação é focada em oportunizar a estes jovens o ingresso ao mercado, logo após a conclusão dos estudos, e, assim diminuir as desigualdades sociais e ampliar a geração de emprego e renda no Estado”, informou o gestor. De acordo com a coordenadora de Educação Profissional e Tecnológica da Seciteci, Ana Flavia Derze Soares, as nove turmas serão coordenadas por cinco Escolas Técnicas do Estado (ETE’s): Barra do Garças, Sinop, Alta Floresta, Lucas do Rio Verde e Tangará da Serra. “Estas turmas são de municípios no entorno das Escolas Técnicas, que ficarão responsáveis por todo suporte e atendimento destas turmas, então Conselvan e Colniza, por exemplo, são atendidas por Alta Floresta, as turmas de Querência e Alto Boa Vista por Barra do Garças, Peixoto de Azevedo e União do Norte por Sinop, Paranatinga e Santiago do Norte estão a cargo de Lucas e Campos de Júlio, Mirassol e Pontes e Lacerda por Tangará”, explicou. O diretor da ETE de Alta Floresta, Edson Amaro, ressalta que a parceria com os gestores dos municípios e das escolas foi fundamental para a realização destes cursos. “A atuação dos entes municipais e da coordenação das escolas, tem sido fundamental neste processo, com apoio logístico, espaço físico para as aulas, e, desta forma estamos levando para dentro da comunidade o conhecimento e a formação profissional. Os alunos estão com muita expectativa, por poderem estudar, sem precisar deixar suas famílias para realizar o sonho de se tornar um profissional”, disse. “O Curso Técnico em Agropecuária será uma ferramenta fomentadora deste processo de desenvolvimento da agricultura familiar nos 11 assentamentos rurais e até nas aldeias indígenas peixotenses, mas tem foco também no preenchimento das vagas do mercado de trabalho, por meio de uma mão-de-obra qualificada para atender inclusive as demandas do agronegócio da região extremo norte de Mato Grosso”, destacou a primeira-dama de Peixoto de Azevedo, Marisete Alberti Souza.

