Destaques 31/08/2021 07:12 Redação I Nativa News Jovem é golpeado com facão após briga em Alta Floresta Foto: Reprodução I WhatsApp O caso foi registrado por volta das 18h no bairro Jardim das Oliveiras em Alta Floresta, a vítima de 22 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, com ferimentos de arma branca a cabeça. Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada com informações de que dois homens haviam entrado em vias de fato e um dele acabou ferido com vários golpes de facão na cabeça. A briga aconteceu nas proximidades de um bar, no local a vítima já havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros. No hospital, familiares relataram para a polícia que o suspeito, um homem de 46 anos, é conhecido da vítima, que eles discutiram quando as agressões iniciaram. Em posse de um facão o suspeito desferiu vários golpes contra a cabeça da vítima, parando apenas quando a vítima ficou imóvel caída no chão. Os golpes atingiram principalmente a região da testa da vítima, que apresentava cortes profundos, inchaço no olho direito e atrás da orelha esquerda, estava consciente, mas com dificuldades de fala. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Policia Judiciária Civil para as devidas providências.

