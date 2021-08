Destaques 31/08/2021 13:46 Neto de 32 anos é detido após espancar avós em Alta Floresta Foto: Ilustração O homem de 32 anos foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil após ser detido pela Polícia Militar. O fato foi registrado pouco após as 15h desta segunda-feira (30) no bairro Bom Pastor em Alta Floresta. As vítimas, avós do suspeito, permaceram sob cuidados médicos.

Uma vizinha acionou a policia após ouvir gritos de socorro da idosa de 75 anos. Aí averiguar o pedido de ajuda, a comunicante notou o casal de idosos caído pedindo ajuda dizendo que o neto havia lhes agredido. O suspeito foi detido tentando deixar a residência.

Corpo de Bombeiros também foi acionado para atender os idosos, que apresentavam escoriações e suspeita de fraturas, após serem agredidos com socos e chutes. O idoso de 63 anos se queixava de dores nas costas e tinha escoriações no rosto. A idosa estava deitada no chão, no quintal, reclamando de dores na região pélvica e no braço.

O suspeito afirmou para a Polícia Militar que revidou com as agressões um tapa que o avô desferiu em seu rosto. O casal relatou que pediu ao neto parar de agredir o filho de 05 anos, quando foram agredidos.

