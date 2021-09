Destaques 01/09/2021 14:45 Assessoria de Imprensa Alta Floresta: Novo decreto flexibiliza horário de funcionamento do comércio noturno aumentando a capacidade de lotação Foto: Divulgação Considerando a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que reconheceu e classificou como pandemia a grave crise de saúde pública decorrente da Covid-19 e dados do Boletim Epidemiológico do Estado de Mato Grosso e o índice de positivados no município de Alta Floresta, o prefeito Valdemar Gamba assinou decreto nº 362/2021 com novas medidas para prevenção e contenção dos riscos de disseminação pelo coronavírus. O decreto foi assinado nesta terça-feira (31/08) e traz algumas alterações como o horário de restrição de circulação de pessoas, que ficou estabelecido entre 00h30 e às 05h00. O decreto ampliou para 100 o número de pessoas, respeitando as medidas sanitárias e protocolos de contingência, para eventos sociais, corporativos, científicos, museus e de esportes coletivos. Observando a capacidade de 30% da capacidade máxima e os horários definidos. Para bares, lanchonetes e restaurantes, a capacidade de 50% deve ser observada, mantendo todos os cuidados e medidas sanitárias, mantendo vedado a junção de mesas, limitando para 04 pessoas por mesa, abrindo exceção em caso de famílias. A prefeitura ressalta que estão vedadas as atividades que provoquem aglomeração de pessoas, em parques e praças públicas e privadas, ainda em estacionamentos e calçadas, em todo o território do município. O decreto nº 362 reforça todas as recomendações de segurança e medidas não farmacológicas para a prevenção da disseminação do novo coronavírus, com o objetivo principal de impedir o crescimento da taxa de contaminação e reduzir o impacto no sistema de saúde. Estas e outras medidas tomadas podem ser acessadas no decreto disponível no portal da prefeitura.

