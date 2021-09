Destaques 01/09/2021 19:44 Nortão Online Homem e mulher são assassinados dentro de residência em Nova Guarita Foto: Nortão Online Um duplo homicídio ocorreu na tarde desta quarta-feira (01) , na rua das Oliveiras, no centro de Nova Guarita. O homem, identificado até o momento apenas como Cleiton e uma funcionária da casa foram encontrados mortos pela esposa dele, por volta de meio-dia. Ela havia saído e quando chegou, encontrou os corpos caídos de bruço, no escritório da casa. De acordo com as informações da Polícia Militar, eles estavam amarrados, com fios nos pescoços e em volta havia bastante sangue. Ainda não se sabe se foram feridos com tiros ou facadas. Como estavam de bruços, a Polícia preferiu aguardar a perícia e não mexer nos corpos O local foi isolado, enquanto aguarda-se a chegada a Politec.

