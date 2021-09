Já está solto em liberdade condicional, o jovem de 19 anos, um dos envolvidos ao roubo de um supermercado na Avenida Romanos, bairro Bom Pastor, grande Cidade Alta, no município de Alta Floresta. O bandido com extensa ficha criminal e que no assalto à empresa da vice-prefeita Rosely Rampazio agiu com requintes de muita violência, saiu da cadeia na última terça-feira, dia 31 de agosto.



A soltura, a exemplo de outros casos, frustra o setor de segurança. Muitos agentes que atuam tanto na Polícia Militar quando na Polícia Civil, desabafam nos bastidores, alegando que as ações deles parecem em vão e que os criminosos, mesmo diante de tamanha qualificação e periculosidade, ganham às ruas em curto espaço de tempo, como é o caso do ladrão que cometeu o crime dia 24 de abril e deixou as grades após pouco mais de quatro meses de reclusão.



Um servidor da segurança ao analisar a situação repetiu uma frase que há muito ficou comum entre os servidores da segurança. “A gente fica enxugando gelo”. E outro agente comenta sobre o risco que é o ladrão solto novamente. “O cara tem nove passagens, agiu com violência no mercado, apontando arma, agredindo as vítimas, foi reconhecido por pelo menos cinco pessoas, mas já foi solto. Vai entender”, analisou o funcionário público preferindo não comentar nada diretamente ao judiciário já temendo a retaliação.



As vítimas nesta quarta-feira ainda nem sabiam certamente sobre a soltura do preso, mas na época ficaram em choque, temendo por suas vidas. O caso ainda é apurado, considerando que um segundo meliante não foi detido no ato do crime no mês de abril.