Destaques 02/09/2021 07:06 Redação I Nativa News Mulher é agredida com socos e cadeirada pelo companheiro em Alta Floresta Foto: Reprodução A vítima, mulher de 45 anos acionou a Polícia Militar após ter sido agredida pelo convivente. Fato registrado no bairro Bom Jesus em Alta Floresta no final da tarde desta quarta-feira (01). O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências. Conforme registro da polícia, a mulher acionou a polícia relatando que o convivente chegou em casa em visível estado de embriagues alcoólica, iniciou uma série de xingamentos, acusando ela de traição. Em determinado momento desferiu um soco contra a sua face, provocando lesões no nariz e olho esquerdo, utilizando uma cadeira de madeira, desferiu um golpe contra a sua cabeça. O suspeito foi detido no local e levado à Delegacia.

