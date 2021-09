Destaques 02/09/2021 16:16 Redação I Nativa News Alta Floresta: Bombeiros resgatam cachorro que caiu em fossa com 4 metros de profundidade O Corpo de Bombeiros resgatou um cachorro que havia caído em uma construção de fossa séptica com quatro metros de profundidade em Alta Floresta. Para fazer o resgate, o Corpo de Bombeiros teve que usar escada, cambão laçador e EPIS necessários fez a retirada do animal. O cachorro não apresentou ferimentos e ficou sob os cuidados dos tutores, que foram orientados a tampar completamente a fossa mesmo que esteja em construção.

