Destaques 03/09/2021 06:49 Redação I Nativa News Dupla assalta posto de combustíveis em Alta Floresta e foge a pé O fato foi registrado por volta das 19h desta quinta-feira no bairro Cidade Alta. A dupla chegou a pé no posto de combustíveis, anunciou o roubo e levou dinheiro do caixa da conveniência e de frentistas. Rondas chegaram a ser realizadas, mas a dupla não foi localizada. Conforme registro da Polícia Militar, o gerente do posto acionou a guarnição relatando que havia ocorrido o roubo. A atendente da conveniência relatou que dois rapazes chegaram a pé, com uma arma em punho, anunciando o roubo. Ambos vestiam moletom, boné e máscara, magros, um baixo e outro alto. A dupla pegou o dinheiro que continha no caixa da conveniência, em seguida se deslocou até os frentistas. Após o roubo a dupla saiu correndo, seguindo sentido bairro Cidade Bela. O caso foi registrado e deve ser investigado.

