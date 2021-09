Destaques 03/09/2021 11:54 Assessoria | PMAF Alta Floresta: Nova orientação no trânsito é aplicada na Rogério Silva para evitar acidentes Foto: Divulgação I PMAF Percebendo o alto número de acidentes acontecidos nos últimos dias, a diretoria municipal de trânsito, transporte e segurança fez uma alteração na orientação do trânsito na perimetral Rogério Silva e esquina da rua Projetada A. A partir deste mês de setembro, os condutores de veículos devem se atentar para não realizarem o cruzamento da perimetral nos dois sentidos. Placas de sinalização vertical foram instaladas orientando o fluxo de veículos. "Essa alteração é para diminuir o risco de acidentes e guardar a vida dos condutores", afirma o diretor de trânsito Fernando Leite. A nova orientação é para que condutores que estejam na perimetral Rogério Silva, seguindo sentido a rodovia MT-208, não realizem a conversão à esquerda para adentrar a rua Projetada A. Da mesma forma, condutores que estão saindo da rua Projetada A não podem seguir para a perimetral convergindo a esquerda. Assim é evitado o cruzamento no fluxo de veículos na perimetral, fator que tem provocado acidentes naquela esquina. Compreendendo o aumento no fluxo de veículos na avenida São Gabriel, devido a interdição da Avenida Nossa Senhora Aparecida para a reconstrução da ponte, a diretoria de trânsito pede a paciência e responsabilidade na condução de veículos.

