Destaques 03/09/2021 13:26 Nova Monte Verde: Ação da Policia Civil resulta em grande apreensão de drogas Foto: Divulgação A Polícia Civil realizou a apreensão de aproximadamente 30 KG de pasta base de cocaína na cidade de Nova Monte Verde. A investigação foi iniciada pela Delegacia de Polícia de Alta Floresta e, na data de hoje, resultou na prisão de uma pessoa e a localização do entorpecente escondidos no compartimento de um veículo GM Montana, Branco, emplacado no estado de Rondônia. Durante as investigações a Polícia Civil descobriu que haveria um carregamento de drogas vindo para a cidade de Alta Floresta, e após diversas diligências nas cidades de Alta Floresta, Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes, foi identificado o veículo que poderia estar transportando o entorpecente. Após a desmonstagem do veículo, foram encontrado aproximadamente 30 kg de entorpecentes com o motorista escondidos em um compartimento secreto na parte de baixo do veículo GM Montana, Branco. Segundo o motorista, a droga foi entregue a ele na cidade de Colniza e seria deixada no pátio de um posto de combustível na cidade de Alta Floresta. O suspeito será autuado por tráfico de drogas e o caso será apurado pela Polícia Civil. A Polícia Civil não informará o nome do suspeito e a placa do veículo para não prejudicar as investigações. A ação foi desencadeada pelas Delegacias de Polícia de Alta Floresta, Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes e também contou com o auxílio da Polícia Federal.

