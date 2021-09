Destaques 03/09/2021 16:40 Polícia Militar lança Operação Independência para garantir a segurança durante o feriado prolongado Nesta sexta-feira (03.09) a Polícia Militar lança a ‘Operação Independência’ em todo o estado. O reforço policial emprega o efetivo de mais 780 policiais militares para intensificar o policiamento e garantir a segurança durante o feriado prolongado. A ação da PM segue até a quarta-feira (08). Devido ao feriado da Independência do Brasil, a Polícia Militar vai intensificar as ações de policiamento ostensivo, com reforço de policiamento nas rodovias estaduais, áreas comerciais, visitação a pontos turísticos e de lazer (urbanas e rurais), aumento da fiscalização das aglomerações e festas clandestinas; atendendo ao decreto estadual e ações de manutenção da ordem pública. A operação atua com mais de 780 policiais e 365 viaturas nas ruas, além do policiamento ordinário. Os policiais vão intensificar o patrulhamento, com a realização de abordagens, barreiras e checagens de veículos com objetivo de prevenir ações criminosas e retirar de circulação drogas, armas e indivíduos foragidos da justiça. O reforço policial acontece na região metropolitana e no interior do estado. Além das equipes dos 15 Comandos Regionais da PM, a operação conta com o apoio de policiais da Força Tática, GAP, RAIO, e de unidades especializadas como Batalhão Rotam, Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Regimento de Policiamento Montado- Cavalaria(RPMon), Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário da Polícia Militar e parceria com outras instituições que integram as Forças de Segurança do estado.

