Destaques 04/09/2021 05:46 Só Notícias/Herbert de Souza Estado recebe escritura e poderá licitar obras de R$ 75 milhões do novo hospital regional de Alta Floresta Foto: Divulgação O secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, recebeu, hoje, formalmente, a escritura do terreno que será doado pela prefeitura de Alta Floresta para construção do novo hospital regional no município. Com essa etapa concluída, o imóvel poderá ser transferido ao Estado e a obra poderá ser licitada, devendo receber investimentos de R$ 75 milhões. “Esse é um momento histórico para a saúde do Estado de Mato Grosso. Com a escritura do terreno em mãos, iremos colocar o pé no acelerador para finalizar o projeto”, resumiu o secretário estadual de Saúde, em reunião com os prefeitos de Alta Floresta, Chico Gamba (PSDB), de Paranaíta, Osmar Antonio Moreira, de Nova Bandeirantes, César Augusto Périgo e de Nova Monte Verde, Edemilson Marino. Também integrou a tratativa regional a prefeita de Carlinda, Carmen Martines. Em maio deste ano, conforme Só Notícias já informou, o governador Mauro Mendes (DEM) definiu que o novo hospital será construído em um terreno na avenida Perimetral Teles Pires, ao lado da subestação de energia elétrica. A unidade terá 141 leitos de enfermaria e 40 Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), entre adultas, pediátricas, neonatal e unidade semi-intensiva neonatal para atendimento na média e alta complexidades. Serão dez consultórios médicos, dois consultórios para atendimento a gestantes, seis salas de centro cirúrgico, além de espaços para banco de sangue, banco de leite materno e realização de exames, como tomografia e colonoscopia. A previsão é que após a licitação e a definição da empresa que irá tocar a obra, o hospital seja entregue em até 24 meses. Os recursos estão garantidos pelo programa Mais MT, que prevê R$ 300 milhões para fazer novos hospitais regionais. O Hospital Regional de Alta Floresta terá quase 17 mil metros quadrados. Segundo o governador Mauro Mendes, os recursos já estão disponíveis para a obra.

