As testagens tiveram início nesta segunda-feira (30) com trabalhadores do setor madeireiro no município de Alta Floresta. Uma iniciativa da secretaria municipal de saúde com apoio da Síndromes Gripais e auxílio do Simenorte (Sindicato dos Madeireiros do Extremo Norte MT). As testagens seguirão até o dia 10 de setembro e deverão ser continuadas de acordo com a aceitação da população.

A princípio a ação visa atender os funcionários do setor madeireiro, por ser um público grande e que emprega grande parte da população. As testagens estão sendo realizadas com agendamento prévio nas madeireiras, de forma voluntária. Os testes realizados são antígenos, que o resultado sai em 10 minutos, e estão sendo utilizados como uma forma de triagem.

Nesta primeira semana de trabalho, conforme observou a coordenadora da Síndromes Gripais, Laura Wanessa de Melo Chaga, a aceitação está boa, "a maioria tem aderido a ideia, sendo assim estamos pensando em um novo público". Neste período a equipe, composta por três servidores, não identificou nenhum teste positivo, apenas nesta quinta-feira (02) foram atendidas quatro empresa, com 54 testes realizados, todos negativos para covid-19.

As testagens para este público terminam no próximo dia 10 de setembro, quando uma nova estratégia será iniciada para outros públicos.