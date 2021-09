Destaques 04/09/2021 08:34 Redação I Nativa News Alta Floresta: Polícia Civil recupera motores e tanque de água furtado de uma empresa na Rogério Silva. Fotos: Divulgação O furto aconteceu na madrugada de sexta-feira (03) após conhecimento da Polícia Judiciária Civil, o trabalho investigativo teve início e os produtos levados foram recuperados em uma propriedade na zona rural do município de Alta Floresta.

De acordo com informações repassadas a redação do site Nativa News, durante a madrugada foram furtados dois motores estacionários (de 2 e 6 cilindros) e um tanque de água, de uma empresa na perimetral Rogério Silva. As investigações tiveram início por meio da DERF de Alta Floresta, com apoio da DIG, diligências foram realizadas até uma propriedade na comunidade Santa Lúcia.

Um homem foi preso em flagrante com o material do furto e uma quantia, não revelada, em dinheiro, oriunda da comercialização dos produtos furtados.

