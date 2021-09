Destaques 05/09/2021 07:29 SE RECUPERANDO: Homem vítima de golpes na cabeça segue internado em Alta Floresta Foto: Reprodução Cleilton Lopes, 35 anos, vítima de vários golpes na cabeça no bairro Jardim das Oliveiras, segue internado no Hospital Regional de Alta Floresta. O pedreiro que é casado e pai de uma menina de 11 anos, sofreu a tentativa de homicídio em frente a um bar na Avenida Sumaúma, na noite de segunda-feira, dia 30. O suspeito é um homem de 46 anos que foi preso.

A vítima naquela ocasião foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. “Pensei que ele tivesse morto naquela hora”, conta a esposa Leane que ao lado da filha, entrou em desespero. “Minha filha teve que ser acalmada pelas pessoas lá. Mas graças a Deus ele está se recuperando”, revelou a dona de casa que não sabe o que aconteceu. “Ele ainda está na UTI e me disseram que de repente (sexta-feira, 3) ele sairia. Mas conversei com ele por vídeo chamada e perguntei do caso, mas ele disse não lembrar quase nada ou não quis dizer, não sei ainda”, declarou a mulher.

O suspeito preso pela tentativa de homicídio teria antes discutido com a vítima. Os dois, segundo a esposa de Cleilton, era até amigos. “Meu marido ajudou ele fazer mudança. Ele – suspeito – veio algumas vezes aqui em casa atrás do meu marido. Mas não sei o que aconteceu não”, contou a mulher agora aguardando a recuperação do pedreiro que sofreu quatro cortes profundos na cabeça, um na perna e outro no braço.

Voltar + Destaques