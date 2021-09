Destaques 06/09/2021 05:45 Corpo de Bombeiros Militar executa Operação Alvará Legal I em Alta Floresta e mais 21 municípios de MT Foto: Reprodução O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realiza desde a última quinta-feira (02) a Operação Alvará Legal I. Operação tem objetivo de fiscalizar estabelecimentos regularizados junto ao CBMMT e passar orientações de segurança em condições de incêndio e pânico. As ações são realizadas em 22 municípios do Estado. Entre as ações realizadas, os objetivos são de orientar a população quanto à segurança contra incêndio e pânico, orientar os estabelecimentos quanto às formas de regularização junto ao CBMMT, fiscalizar empreendimentos de risco baixo e médio e verificar a efetividade dos Alvarás provisórios emitidos pelo CBMMT e pelo sistema da REDESIM. Foram empregados 78 bombeiros militares e 34 viaturas nas atividades da operação. As atividades se estendem até o dia 9 de setembro. Ao todo, em 22 municípios são empregadas ações da operação, como Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Barra do Garças, Cáceres, Tangará da Serra, Nova Xavantina, Nova Mutum, Primavera do Leste, Alta Floresta, Pontes e Lacerda, Jaciara, Sorriso, Campo Verde, Colíder, Lucas do Rio Verde, Juína, Confresa, Guarantã do Norte, Campo Novo do Parecis e Alto Araguaia.

