Destaques 06/09/2021 08:39 Redação I Nativa News Bandidos invadem hotel e roubam pertences de funcionário e hóspede em Alta Floresta Foto: Reprodução O roubo foi registrado na noite deste domingo (05) em um estacionamento no centro do município de Alta Floresta. Celulares, cosméticos e cigarros, foram levados na ação. Conforme registro da Polícia Militar, o homem de 36 anos acionou a guarnição relatando que o hotel onde trabalha foi alvo de roubo. A vítima relatou que por volta das 22h, dois homens entraram no hotel, foram até o freezer pegaram latas de cerveja, se deslocaram até o caixa e de arma em punho anunciaram o roubo. Foram levados três aparelhos celulares, um deles de cliente. Uma mochila camuflada, cosméticos (perfumes e hidratantes) e carteira de cigarro. A dupla, que chegou a pé, após o roubo, tomou rumo ignorado.

Rondas foram realizadas, mas a dupla não foi encontrada. O caso passa a ser investigado pela Polícia Judiciária Civil.

