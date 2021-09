Destaques 06/09/2021 11:07 Redação I Nativa News Bombeiros de Alta Floresta controlam princípio de incêndio em lotérica Foto: Divulgação I Bombeiros- MT Um princípio de incêndio foi registrado em pelo Corpo de Bombeiros neste domingo (05) em uma casa lotérica no centro de Alta Floresta. Guarnição acionada por volta das 11h da manhã, no local havia muita fumaça, apenas danos materiais foram registrados. Conforme registro do Corpo de Bombeiros, foi identificado um curto circuito na parte elétrica, a proprietária relatou que estava no local utilizando a maquininha, que não notou o curto, apenas muita fumaça. Devido ao volume de fumaça a senhora foi orientada a deixar o local para a equipe militar trabalhar. O disjuntor foi desligado para sequência dos trabalhos. Apenas prejuízos materiais foram registrados, duas cadeiras e um caixa foram danificados. No interior do caixa havia uma quantia não revelada de cédulas de 2 e 5 reais, conforme relato da proprietária para a guarnição, era pequeno o valor contido no caixa.

Veja também sobre princípio de incêndio lotérica Bombeiros Alta Floresta MT Voltar + Destaques