Casal foi vítima de uma tentativa de homicídio, na tarde de domingo (5), em uma estrada da zona rural de Paranaíta. A mulher, de 46 anos, foi ferida na testa. Autor do crime foi o irmão dela e a motivação da briga familiar é a divisão de herança.

De acordo com as informações, Polícia Militar foi acionada por volta das 15h30 pela equipe do hospital municipal, que informou que uma paciente deu entrada com ferimento no rosto provocado por disparo de arma de fogo. Marido da vítima relatou que os dois estavam no carro, em uma estrada, voltando da propriedade rural do casal, quando diminuíram a velocidade do carro para passar em uma ponte.

Em seguida, perceberam que tinha um veículo parado do outro lado. O homem desceu do carro, sacou uma arma e disparou 3 tiros ou mais contra as vítimas. Assim que ele parou, conseguiram olhar melhor e identificaram o suspeito.

Era o irmão da vítima, com quem ela está brigada há alguns dias por conta de uma divisão de bens herdados pelos dois. Diante dos fatos, o caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil. Vítima foi encaminhada para o Hospital de Alta Floresta.