Destaques 06/09/2021 17:31 Assessoria/Polícia Civil-MT Polícia Civil recupera carro roubado em Alta Floresta e prende autores do crime Foto: Divulgação Um veículo roubado em Alta Floresta foi recuperado pela Polícia Civil, na sexta-feira (03.09), no município de Paranaíta (851 km ao norte da Capital), durante diligência rotineira de combate a criminalidade na região. A ação resultou na prisão de dois homens por receptação. Ambos também foram identificados como os autores do roubo mojorado e responderão pelo crime. O roubo do automóvel, modelo VW T Cross, ocorreu no final da tarde do dia 28 de agosto, no centro da cidade de Alta Floresta. Na ocasião, a vítima foi rendida por dois indivíduos que mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça subtraíram o carro. Os policiais civis de Paranaíta realizavam investigação quando pararam um veículo com dois ocupantes para fiscalização. Na abordagem, os dois homens foram entrevistados e por várias vezes apresentaram contradições, bem como demonstraram muito nervosismo. Em seguida foi feita a checagem do carro e constatado o registro de roubo. Diante dos fatos, eles foram encaminhados até a Delegacia de Paranaíta onde foram ouvidos e autuados em flagrante pelo crime de receptação. No decorrer da confecção dos autos, a vítima teve acesso ao reconhecimento fotográfico dos conduzidos e apontou os dois como sendo os autores do roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Com base nos indícios, o delegado de Paranaíta, Antenor Junior Pimentel Marcondes, representou pelas prisões preventivas dos suspeitos, deferidos pela Justiça visando garantir a ordem pública, além da fundada prova de autoria de crime e pelos antecedentes criminais dos suspeitos. O veículo VW T CROSS de cor branca, avaliado em aproximadamente R$ 100 mil reais, foi restituído à vítima. Já o procedimento foi remetido à Delegacia Polícia de Alta Floresta, para subsidiar as investigações do roubo no local onde ocorreu o fato.

