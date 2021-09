Destaques 07/09/2021 06:41 MPT-MT retoma atividades presenciais de forma gradual a partir desta quarta-feira Foto: Reprodução O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso retoma, a partir desta quarta-feira (8), as atividades presenciais em suas unidades na Sede, em Cuiabá, e nas Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Rondonópolis, Sinop e Alta Floresta. A retomada, que ocorrerá de forma gradual e sistematizada, foi autorizada pela Portaria nº 105/2021. A decisão é motivada pela observação de que o Estado de Mato Grosso vem apresentando indicativos estatísticos de estabilização e diminuição do número de óbitos e de infectados pela Covid-19, bem como redução significativa na ocupação de leitos. O atendimento ao público continuará a ser feito preferencialmente por meio remoto. Em caso de necessidade, considerando-se a urgência e a relevância do interesse público, o atendimento poderá ocorrer presencialmente entre 8h e 12h, de segunda a sexta-feira.

Voltar + Destaques