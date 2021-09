Destaques 07/09/2021 16:24 G1MT Inmet emite alerta de perigo por causa da baixa umidade em 42 cidades de MT De acordo com o Inmet, essas cidades estão no alerta laranja, em que a umidade relativa do ar varia entre 12% e 20%. Alerta laranja em 42 cidades de MT — Foto: INMET O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo por causa da baixa umidade em 42 municípios de Mato Grosso nesta terça-feira (7). Além disso, emitiu alerta amarelo de perigo potencial para 57 municípios. De acordo com o Inmet, essas cidades estão no alerta laranja, em que a umidade relativa do ar varia entre 12% e 20%. Há risco de incêndios florestais e à saúde nesses locais, além do ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. As regiões mais afetadas são o nordeste e o sudeste mato-grossense. Entre as cidades com alerta laranja estão: Água Boa, Alto Araguaia, Campo Verde, Canarana, Guiratinga, Itiquira, Jusicimeira, Nova Xavantina, Nova Nazaré, Paranatinga, Poxoréu, Rondonópolis e São Pedro da Cipa. Além disso, o Inmet também aponta 57 cidades com o alerta amarelo, que representa perigo potencial. Segundo o instituto, nesses locais, a umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 30%. Há um pequeno risco de incêndios florestais e à saúde. As regiões mais afetadas são o Centro-Sul Mato-grossense, onde fica inclusive a capital Cuiabá, o sudeste e o norte de Mato Grosso. Entre as cidades com alerta amarelo estão: Acorizal, Alto Paraguai, Barão de Melgaço, Cáceres, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Diamantino, Itiquira, Jaciara, Jangada, Luciara, Marcelândia, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Nova Marilândia, Nova Mutum, Peixoto de Azevedo, Poconé, Primavera do Leste. As orientações da instituição para os moradores dessas regiões é que bebem bastante líquido, evitem exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e usem hidratante para pele e umidifiquem o ambiente.

Voltar + Destaques