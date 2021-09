Destaques 08/09/2021 08:28 Assessoria de Comunicação Saúde de Alta Floresta foi destaque em evento sobre Prevenção à Iniciação e Cessação ao Tabagismo Foto: Reprodução Entendendo a importância do controle ao tabagismo, nesta semana a Secretaria Municipal de Saúde, representada pelo servidor Claudiomiro Viera, participou de uma capacitação promovida pela Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde, através da Área Técnica do Controle do Tabagismo, palestrando sobre a prevenção e cessação ao tabagismo no município de Alta Floresta. A reunião virtual foi transmitida pela Escola de Saúde Pública de Mato Grosso, no YouTube, contou com a participação de vários representantes da saúde estadual. No evento, “A Promoção da Saúde na Prevenção à Iniciação e Cessação ao Tabagismo”, Viera falou sobre os trabalhos realizados em Alta Floresta desde o ano de 2014. Até 2020 foram atendidas 1.017 pacientes, destes 52% deixaram de fumar, 35% reduziram o consumo e apenas 13% desistiu do acompanhamento. Durante sua apresentação, Viera apresentou as frentes de trabalho, os atendimentos e como são realizados para auxiliar os pacientes com problemas com tabagismo. Um dos casos apresentados é de um senhor que há 1 ano e 10 meses parou de fumar, tabagista por 39 anos, com acompanhamento do programa. Além de grupos de atendimento, e individuais que neste ano já somam 1.366 atendimentos, o programa também atende nas escolas, com palestras e orientações para alunos e pais. Viera ainda fala da acessibilidade ao programa, que é ofertado entre as 07h as 11h e 13h as 17h com o primeiro contato sendo feito através dos PSFs ou secretaria de saúde. Além dos atendimentos individuais, o coordenador explica que atendimentos à domicilio e em unidades hospitalares são realizados neste momento de pandemia. O evento com todos os detalhes podem ser acessados AQUI, a participação de Alta Floresta foi importante e agradecida, apontada como uma experiência inspiradora para outros municípios.

Voltar + Destaques