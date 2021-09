Destaques 08/09/2021 14:48 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: vereador cobra insalubridade e enquadramento para as Agentes Comunitárias de Saúde O vereador Douglas Teixeira (PSC) participou na tarde do dia 1º de setembro, quarta-feira, de uma importante reunião com o secretário de Gestão, Governo e Planejamento, Robson Quintino, com representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alta Floresta (SISPUMAF), das Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) e Agentes Comunitárias de Endemias (ACE) para tratar sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) das duas categorias. A reunião aconteceu no gabinete do prefeito e foi o momento para que as profissionais reivindicassem melhorias nas condições de trabalho, como, por exemplo, Equipamento de Proteção Individual (EPI), incentivo salarial e a Revisão Geral Anual (RGA). Vereador Douglas cobrou do Executivo Municipal uma alternativa para resolver principalmente o problema da defasagem salarial das categorias e principalmente a valorização profissional das agentes. “Estamos reivindicando a insalubridade, o enquadramento, a valorização e a capacitação das agentes comunitárias de saúde e das agentes comunitárias de endemias. Estas servidoras desempenham um trabalho essencial em nosso município e merecem atenção e o reconhecimento por parte do executivo municipal. Estamos empenhados e esperamos que a nossa demanda seja analisada com carinho”, ressaltou o vereador Douglas.

