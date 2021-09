Destaques 08/09/2021 14:08 Redação I Nativa News Alta Floresta: Homem tem perna esmagada após ser atingido por tora de madeira O homem de 38 anos foi socorrido com fraturas e esmagamento da perna esquerda, recebeu os primeiros atendimentos e foi conduzido ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin. A vítima informou que trabalhava no momento em que houve o acidente.

Conforme registro do Corpo de Bombeiros, o comunicante fez contato com a instituição informando que a vítima estava sendo transportada de avião até uma posta de pouso na MT-208 sentido ao município de Carlinda. No local a equipe aguardou a chegada da vítima.

O homem estava consciente, com um pano estancando o sangramento, fratura aberta e esmagamento da perna, provocada por uma tora de madeira.

