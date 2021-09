Destaques 08/09/2021 16:25 Redação I Nativa News Paranaíta abre processo seletivo com vagas temporárias na Educação A Prefeitura de Paranaíta publicou edital de abertura do processo seletivo para contratação temporária para contratação de servidores para atuar nas unidades escolares municipais. Confira o edital no Diário Oficial. O objeto do presente Edital é contratação temporária a partir de Cadastro Reservas para profissionais da Secretaria Municipal de Educação nos cargos de Professor para atuar no Ensino Fundamental e Agente de Conservação e Manutenção. As Inscrições serão de forma online, através do site da Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT; acesso pelo www.paranaita.mt.gov.br e, ocorrerão a partir de hoje 08 até o dia 22 as 23h59min, somente através do site. As provas serão realizadas no dia 03 de outubro de 2021 (domingo), na Escola Municipal Juscelino Kubistchek de Oliveira, situado à Rua Cuiabá, s/nº, bairro Jardim Esperança, no horário das 08h00min (oito horas) às 11h00min (onze horas). As 26 vagas ofertadas são para o ensino Fundamental e Agente de Conservação e Manutenção com os seguintes cargos: Professor de Língua Portuguesa Professor de Matemática Professor de História Professor de Inglês Professor Nível Médio - cursando Língua Portuguesa Professor Nível Médio - cursando Matemática Professor Nível Médio - cursando História Professor Nível Médio - cursando Inglês Agente de Conservação e Manutenção ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL - ASSENTAMENTO SÃO PEDRO Professor de Língua Portuguesa Professor de Matemática Professor de História Professor de Geografia Professor Nível Médio - cursando Língua Portuguesa Professor Nível Médio - cursando Matemática Professor Nível Médio - cursando História Professor Nível Médio - cursando Geografia Agente de Conservação e Manutenção ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL - GLEBA MANDACARU Professor de Língua Portuguesa Professor de Matemática Pedagogo – Séries Iniciais do Ensino Fundamental ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL - COMUNIDADE SÃO PEDRO Professor de Língua Portuguesa Professor de Matemática Pedagogo – Séries Iniciais do Ensino Fundamental Professor Nível Médio - cursando Língua Portuguesa Professor Nível Médio - cursando Matemática O processo seletivo terá validade de um ano, contado da data da publicação da homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério da administração municipal. A contratação será de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

