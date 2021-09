Destaques 09/09/2021 07:12 Arão Leite/J. Cidade Alta Floresta: Delegado assegura investigação de roubo e pede apoio da população Foto: Divulgação O delegado de Polícia Judiciária Civil, titular da Delegacia Municipal de Alta Floresta, disse nesta quarta-feira ao Jornal da Cidade que todos os casos de crimes contra o patrimônio são apurados pela divisão de roubos e furtos e que boa parte deles já está em fase de conclusão.

Nos últimos dias tem aumentado número de roubos e imagens de câmeras de segurança apontam que uma dupla de elementos aparentando ser jovens, pode ser a mesma de pelo menos dois assaltos. O primeiro deles ocorreu a um posto de combustíveis na semana passada e menos de dois dias depois, no domingo, a um hotel no centro de Alta Floresta.

“Tudo indica que pode ser eles sim. Nossos investigadores estão apurando e seguindo todas as linhas. Mas pedimos encarecidamente à população que se tiver informação, que informe à polícia. Pode ligar 197”, comentou o delegado assegurando que a identidade é preservada do denunciante.

Câmeras de segurança

O delegado também citou que as empresas de Alta Floresta precisam investir também em sistema de segurança, principalmente instalando câmeras e que contenham imagens claras. “Tem comércio infelizmente com circuito, mas quando acontece uma situação dessa, a pessoa diz que o equipamento não está funcionando”, revelou o delegado.

Quanto aos roubos, o delegado até deixou claro que existem nomes de suspeitos, mas a Polícia Civil aguarda oficialização ou confirmação efetiva dos suspeitos para enfim efetuar as prisões e passar todos os detalhes à imprensa.

Voltar + Destaques