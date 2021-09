Destaques 09/09/2021 10:41 Banco em Nova Bandeirantes amanhece com janelas arrombadas Reprodução Policiais fazem buscas a suspeitos de invadir a agência do Bradesco, em Nova Bandeirantes essa madrugada. A polícia ainda não se pronunciou oficialmente. Conforme informações repassadas ao site Nativa News, a princípio, os ladrões levaram uma quantia em dinheiro da unidade. Em junho duas cooperativas foram assaltadas, durante o assalto que ganhou repercussão nacional, mais de 30 pessoas foram feitas reféns por 10 homens armados e que estavam usando roupas camufladas. Alguns moradores foram colocados nas carrocerias das caminhonetes usadas pela quadrilha. No assalto, ao estilo Novo Cangaço, os criminosos renderam clientes e funcionários, utilizando-os como escudo humano em frente à duas agências de crédito os ladrões levaram mais de R$ 900 mil, em dinheiro.

O crime foi constatado, esta amanhã desta quinta-feira (9). Não foi informado qual valor levado e como foi a ação dos criminosos. Outra informação apurado com fonte local, é que, os suspeito entraram pelos fundos e

levaram aproximadamente R$ 30 mil, de um dos terminais eletrônicos do banco. Versão a ser confirmada.

