Destaques 09/09/2021 18:45 Redação I Nativa News Paranaíta: Irmão tenta matar própria irmã com tiro na cabeça Foto: Reprodução O crime aconteceu no último domingo (05), a vítima é irmã da suspeito que se apresentou na delegacia do município de Paranaíta na quarta-feira (08), onde recebeu vós de prisão. O suspeito não teve a identidade revelada, conforme o delegado Antenor Pimentel ele se apresentou levando a arma utilizada. Foi então decretada a prisão temporária. O caso agora segue sendo investigado para apurar a motivação do crime.

Conforme registro, a vítima que é irmã do suspeito foi alvejada na cabeça, o projétil passou de raspão, promovendo um ferimento superficial. O cunhado também teria sido alvo da tentativa de homicídio. Caso ocorrido na zona rural do município.

