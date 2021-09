Destaques 10/09/2021 08:26 Câmara de Alta Floresta aprova transporte escolar para alunos do IFMT Foto: Divulgação CDL A Câmara Municipal de Alta Floresta aprovou na Sessão Ordinária de terça-feira (08.09) o Projeto de Lei nº 012/2021 de autoria dos vereadores Claudinei de Souza Jesus (MDB) e Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB) que autorizado o município a firmar convênio com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) Campus Alta Floresta, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, para viabilizar o transporte escolar de alunos da rede pública da zona urbana e da educação superior. Pela lei, a Secretaria Municipal de Educação deverá utilizar os veículos adquiridos por meio do Programa Caminho da Escola, que fazem parte da frota municipal do transporte escolar. A medida deve ser regulamentada por meio de decreto. Para usar o transporte escolar, os estudantes deverão estar matriculados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Alta Floresta. Outro ponto definido na lei é com relação aos alunos com deficiência, necessidade especial específica. Neste caso, o atendimento será assegurado mediante análise criteriosa da administração e a partir de decisão fundamentada. Para isso, os pais ou responsáveis destes alunos deverão protocolar requerimento de atendimento diferenciado com os motivos e documentos que justificam o pedido junto a Secretaria Municipal de Educação, que encaminhará a solicitação à direção do IFMT para análise. O vereador Claudinei de Jesus explicou que o transporte escolar vai contemplar os estudantes que diariamente precisam transitar pela rodovia MT-208 para chegar ao IFMT e ficam expostos a violência no trânsito. “É de grande valia, o transporte escolar é universal nesse País e pode sim contemplar o IFMT. Então, estamos autorizando que se faça o convênio e agora as duas partes vão conversar para definir isso”, disse. O presidente Tuti defendeu investimentos na educação principalmente no transporte escolar e destacou a importância do convênio para os alunos do IFMT. “Sabemos da importância desse projeto, assim como qualquer projeto que venha a se consolidar na educação, e este convênio vai contemplar os alunos com a garantia de um transporte escolar digno”, disse. Marcos Peixoto, diretor-geral do IFMT, agradeceu os vereadores Claudinei e Tuti por apresentar o Projeto de Lei e todos os vereadores por aprovar a proposta. Contente com a aprovação, Peixoto relatou que muitos alunos desistem de continuar estudando por não terem condições de pagar o transporte escolar. Já outros estudantes fazem o contrário, deixam de comer para pagar o transporte até o instituto. “Esse projeto vai mudar significativamente a vida de mais de 600 alunos que dependem do transporte, ou seja, alunos que não conseguem permanecer no IFMT porque não tem condições de pagar o transporte, que já é um transporte caro e precário, então, o projeto vai viabilizar uma resposta social muito grande que vai dar resultado na permanência e êxito dos alunos para que concluam seus cursos no IFMT, com bastante propriedade. Esse projeto veio realmente somar e vai com certeza atingir socialmente boa parte dos nossos alunos”, afirmou.

Voltar + Destaques