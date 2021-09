Destaques 10/09/2021 09:21 G1MT Ladrões arrombaram posto bancário, em Nova Bandeirantes são presos na fuga em Nova Mutum Ladrões invadiram um posto bancário nesta quinta-feira (9) e arrombaram um caixa eletrônico no Centro de Nova Bandeirantes (MT). De acordo com a Polícia Civil, o gerente do posto disse que chegou no trabalho e sentiu cheiro de queimado. Depois, o gerente viu que o vidro do jardim de inverno do local estava quebrado, além de um buraco na parede que dá acesso ao banco. Um dos caixas eletrônicos foi arrombado e os cabeamentos foram rompidos, comprometendo o sistema do posto de atendimento. O posto de atendimento ainda contabiliza o valor levado. A Delegacia de Nova Bandeirantes abriu investigação para apurar o furto. Dois dos suspeitos, de 47 e 42 anos, foram presos por policiais militares tentando fugir pela BR-163 em Nova Mutum. A dupla tinha antecedente criminal por furto e tráfico e confessaram que arrombaram o posto bancário. Ainda, os suspeitos afirmaram que a quadrilha é composta por cinco pessoas e que se separaram para escapar da polícia. Eles foram encaminhados à delegacia.

