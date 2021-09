A Infraero firmou contrato com a empresa Centro-Oeste Airports (COA) para a execução de serviços de medição de atrito, macrotextura e de remoção de borracha nas pistas de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional de Cuiabá – Marechal Rondon e do Aeroporto Presidente João Batista Figueiredo, em Sinop, ambos no Estado de Mato Grosso.



Os serviços foram realizados no mês de agosto e seguiram as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação de Aviação Civil (Anac). Essas são atividades de rotina em aeroportos para garantir as boas condições de aderência dos pavimentos das pistas de pousos e decolagens. O contrato entre a Infraero e COA ainda prevê a realização dos serviços de medição de atrito e de macrotextura em mais três oportunidades no Aeroporto Internacional de Cuiabá – Marechal Rondon.



“Temos expertise em todas as atividades que compõem as operações aeroportuárias e de manutenção. Por isso, podemos oferecer aos aeroportos públicos e privados soluções customizadas, adequadas ao porte e às necessidades de cada terminal”, destaca o superintendente de Gestão da Manutenção, Ricardo Miranda.

“Esses serviços de manutenção são extremamente importantes para a segurança operacional dos aeroportos. É um trabalho constante e que fazemos desde o dia que passamos a ser a concessionária do Marechal Rondon e do aeroporto de Sinop. Trabalhamos diariamente para melhorar a experiência do usuário e as condições operacionais nos quatro aeroportos que administramos em Mato Grosso. E os trabalhos têm sido muito positivos, com uma série de certificações que melhoraram as operações dos empreendimentos e possibilitaram o incremento da malha aérea”, explica Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da COA.



