Na última semana o prefeito Valdemar Gamba esteve cumprindo agenda na capital do estado, onde participou de reuniões para captação de recursos e acompanhou o andamento de projetos que foram protocolados, na Secretaria de Infraestrutura do Estado - SINFRA, em busca de melhorias para pavimentar vias urbanas do município.

Umas das principais pautas das reuniões foram para discutir a execução de pavimentação asfáltica para as emendas já destinadas para o município, buscando viabilizar esses projetos. Dentre estes o bairro Jardim Renascer, tem destinação de emenda no valor de R$ 3 milhões, advindos do Senador Jaime Campos em conjunto com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco, a pedido do vereador Marcos Menin.

Para o bairro Jardim Panorama e Boa Nova I, foram realizadas algumas correções no projeto para adequar ao valor da emenda de 4 milhões do Deputado Joarez Costa, a pedido dos vereadores Bernardo e Claudinei. Os projetos de pavimentação dos bairros Jardim Universitário, Jardim das Araras e Boa Esperança, foi finalizado e protocolado junto à SINFRA, para receber a emenda de R$ 2 milhões do Deputado Neri Gueller, a pedido do vereador Tuti. Também foram protocolados e enviados para a análise o projeto da área externa e fachada da Feira Livre de Alta Floresta, que deve receber um novo visual. Como compromisso da agenda, o prefeito protocolou na Sinfra o projeto com a planilha atualizada, no valor de aproximadamente R$ 680 mil, compromisso firmado pelo deputado Ondanir Bortolini “Nininho” para que a administração municipal consiga realizar a obra em conformidade com o projeto.

Outra busca, foi para a execução do projeto de reforma e ampliação do CCI - Centro de Convivência do Idoso Adelva Gomes Alves, projeto já aprovado em 2017 que tinha emenda destinada desde o ano de 2013, mas que não havia sido executado por falta de emenda no valor total da obra. Uma atualização da planilha orçamentária foi realizada, e o pedido na reunião com Deputado Nininho foi para solicitar o aumento da emenda, já que a obra tem custo aproximado de R$ 700 mil.

Junto ao Secretário de Estado de saúde, Gilberto Figueiredo, foi realizada a entrega da documentação do terreno onde será construído o novo Hospital Regional. Ainda como parte da agenda, Gamba protocolou uma Carta Aberta da sociedade altaflorestense sobre as vias marginais da MT-208.