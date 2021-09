Destaques 10/09/2021 15:01 Associação de proteção a animais de Alta Floresta pode ser declarada de utilidade pública O deputado estadual Faissal Calil (PV) apresentou na quinta-feira (9), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), o Projeto de Lei 797/2021, que declara utilidade pública a Associação Protetora Amamos Animais de Alta Floresta (APAAF). Este tipo de título é uma forma de reconhecimento do Poder Público de que a entidade presta serviços relevantes para a sociedade. A Associação, liderada pela empresária Leir Ribeiro, atua de forma firme na cobrança de políticas para dar acolhimento a animais de rua, principalmente cães e gatos. A APAAF proporciona abrigo, associação alimentar e de saúde, sem qualquer tipo de auxílio do poder público, utilizando-se apenas de recursos financeiros doados por voluntários. O deputado já disponibilizou para a associação um “castramóvel”, ferramenta considerada importantíssima no controle reprodutivo de cães e gatos e que trazem consequências significativas na redução da população de animais de rua influenciando na saúde em geral. Para se ter uma ideia da importância da entidade para Alta Floresta, somente em 2020, foram atendidos por eles um total de 580 animais, sendo 423 cães e 157 gatos. Deste montante, 523 animais foram encaminhados para adoção, sendo 378 cães e 145 gatos. “A declaração de utilidade pública é uma medida necessária e justa para essa associação de importância ímpar para um segmento tão importante socialmente. Com isso, eles poderão promover campanhas públicas, atividades culturais e educacionais, fiscalizar e tomar medidas jurídicas em relação a infratores que desrespeitem a lei de proteção dos animais, entre outra série de questões que agora a APAAF poderá atuar, aumentando, ainda mais, a relevância desta entidade para Alta Floresta e para Mato Grosso”, afirmou o parlamentar.

