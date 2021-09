Destaques 10/09/2021 15:21 Redação I Nativa News Prefeitura de Paranaíta abre processo seletivo para Secretaria de Obras A Prefeitura de Paranaíta, no estado do Mato Grosso, anunciou a abertura de mais Processos Seletivos que visa contratação para Secretaria Municipal de Obras: Operador de Motoniveladora (1); Operador de Escavadeira Hidráulica (1); Operador de Retro Escavadeira (1). Os candidatos que conquistarem a aprovação e contratação, deverão exercer cargas horárias de 40 horas semanais, e conforme o edital oficial, receberão remunerações mensais de R$ 2.090.77,25 a R$ 2.488,30. Antes de efetuar a inscrição, os candidatos devem estar enquadrados nos requisitos estipulados pelo edital, estes são: Ser brasileiro ou estrangeiro naturalizado na forma da Lei;

Ter 18 anos completos;

Ser eleitor e estar quite com a justiça eleitoral;

Estar quite com o serviço militar, se for o caso;

Gozar de boa saúde física e mental;

Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas nos editais oficiais. Procedimentos de participação As inscrições serão gratuitas, e deverão ser feitas via internet, do dia 8 de setembro de 2021 às 23h59 do dia 22 do mesmo mês e ano. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas informações prestadas na hora de sua inscrição. A seleção do Edital Nº 008/2021, será constituído por uma prova prática, que ocorrerá no dia 8 de outubro de 2021, também às 8h, na sede da Secretaria Municipal de Obras, situada no Setor Industrial na rotatória Avenida Pedro de Alcantara, s/n. Vigência O prazo de validade do Edital Nº 008/2021 será até novembro de 2021, conforme regulamentada pela Lei complementar 1096/2019. Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo que consta em nosso site. download edital_de_abertura_008_2021.pdf

