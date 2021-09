Destaques 11/09/2021 04:29 Assessoria de Imprensa Prefeitura de Alta Floresta inicia ação de repescagem para vacinação da população adulta. Com a chegada de novas doses, a Prefeitura de Alta Floresta dará início a repescagem para vacinar pessoas que por algum motivo não puderam comparecer à vacinação no dia agendado para sua idade ou grupo prioritário. Os motivos? Vários: não ter carro, não ter acesso ou não compreender o mundo digital, não estar na cidade por um período, ter tomado outras vacinas, estar com Covid-19, não ter toda a documentação em dia, entre outros. Então agora chegou a vez de contemplar também esse público. Na próxima segunda, 13 de setembro a Secretaria Municipal de Saúde realiza uma ação de “repescagem” da vacina. Toda população adulta, a partir dos 18 anos completos, poderá se encaminhar até o Ginásio de Esportes para se imunizar. A vacinação será oferecida das 07:30 às 10:30 e das 13:30 até as 16:30h, sendo que serão distribuídas senhas, para o controle de chegada e das doses, que são limitadas.

Essa é mais uma oportunidade e que está sendo oferecida para a população se proteger do coronavírus. Os interessados portar no momento da vacinação, documentos pessoais, cartão de vacina e o cartão do SUS atualizado (se você mudou de cidade recentemente, atualize seu cartão em uma unidade de saúde).

