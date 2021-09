Destaques 11/09/2021 09:27 Arão Leite/J. Cidade COVARDIA REGISTRADA: Motoqueiro Playboy tenta matar vendedor de cachorro quente em Alta Floresta Foto: Reprodução Lesão corporal. Foi assim registrado um caso no início da madrugada de quarta-feira, 8 de setembro, mas a família do comerciante Jair Lopes de Azevedo observa como tentativa de homicídio. O trabalhador que tem um quiosque na Praça Cívica onde vende cachorro-quente há vários anos, foi vítima de um atentado praticado pelo dono de uma moto Yamaha XJ-6, já identificado pela Polícia Civil e que será responsabilizado pelo crime.

Informações do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar apontam que uma equipe policial foi acionada até o local de trabalho de Jair, o encontrando caído, desorientado e sangrando a cabeça. O comerciante conhecido como JL levou pelo menos três pancadas. O pedaço de madeira usado para cometer o crime teria inclusive quebrado ao atingir violentamente a vítima que foi atacada depois de chamar a atenção do agressor que urinava na parede do quiosque, um pouco a baixo do balcão do comércio.

O suspeito é cliente antigo, mas acabou não aceitando a forma como foi chamado atenção segundo informações e tentou contra a vida do comerciante que foi levado às pressa ao Hospital Regional. “Graças a Deus ele está reagindo bem. Mas esteve ruim. Uma paulada bateu bem no local onde ele fez cirurgia”, contou um familiar lembrando que Jair há cerca de um ou dois anos apresentou coágulo crônico na cabeça e precisou operar. E agora sofre uma pancada no mesmo local, fato que deixou a família ainda mais preocupada. “Estamos esperando ele melhorar, sair do Hospital para ir à Delegacia e representarmos contra essa pessoa”, adiantou o parente.

Na Delegacia o agressor não se apresentou, mas informações asseguram que já tem passagem e vai ter que responder pelo crime, seja lesão corporal ou até mesmo tentativa de homicídio. “Depende de como evoluir o quadro da vítima, se vai ter sequela ou não, mas com certeza o autor vai ser responsabilizado”, garantiu um policial.

