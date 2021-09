A vítima é um homem de 25 anos, que relatou ter a casa invadida por três elementos que buscavam por armas de fogo, a casa foi vasculhada, o veículo e vários objetos pessoais da vítima foram levadas. O veículo foi recuperado algumas horas após o ocorrido, danificado, junto com os objetos.

Conforme registro da Polícia Militar, a vítima relatou momentos de tensão por volta das 21h, quando estava sozinho em casa assistindo televisão e teve a residência, na MT-208, invadida por três homens, um deles em posse de uma arma de fogo, um com um machado e o terceiro com uma faca. A vítima foi amarrada e jogada no chão.

Inicialmente o trio indagou a vítima sobre parentesco com militares, pedindo por arma de fogo e fazendo ameaças de morte. A casa foi vasculhada, o trio levou um aparelho de TV de 40’, joias, relógios, um notebook acer e todos documentos pessoais e cartões bancários, fugindo no veículo Fox de propriedade da vítima.

O roubo foi registrado e rondas foram iniciadas, por volta das 23h40 a guarnição identificou o veículo circulando no bairro Jardim Vila Verde, o acompanhamento foi iniciado e o suspeito no veículo empreendeu fuga em alta velocidade na MT-208, adentrando a “Estrada do Pitoco”, nas proximidades do silo do Chico Gamba o suspeito adentrou no matagal, abandonando o veículo e os objetos.

O veículo estava avariado, sem as placas, sem para-choque dianteiro esquerdo, e com o botão de acionamento dos faróis danificado. Diante os fatos o veículo foi recolhido junto com os objetos e o caso encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.