Destaques 12/09/2021 09:23 Redação I Nativa News Motorista perde o controle do carro, atropela pedestre e capota na MT-320 Foto: Divulgação Um homem de 49 anos morreu após ter sido atropelado durante travessia da rodovia MT-320 na manhã de ontem (11) próximo ao município de Nova Canaã do Norte. O condutor do veículo perdeu o controle depois do impacto e capotou. Caso registrado pela Polícia Militar e concessionária Via Brasil. Conforme registro da Via Brasil, o acidente aconteceu por volta das 09h da manhã, o condutor do veículo HB20 realizava uma ultrapassagem de uma carreta quando acabou atingido o pedestre, que foi identificado como Gilmar Eduarda de Oliveira, que faleceu no local. Após o impacto o veículo saiu da pista e capotou. O motorista não sofreu ferimentos. O caso foi registrado para as devidas provdências.

