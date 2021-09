Destaques 12/09/2021 16:43 Gazeta Digital Acidente em Globo da Morte para espetáculo de circo em Cuiabá Por meio de nota, a comunicação do Circo Kroner apontou que o Globo da Morte é uma "atração de risco", mas afirmou que o motociclista já recebeu alta. Veja o comunicado na íntegra no rodapé da matéria. Incidente com um dos motociclistas que se apresentam no Globo da Morte do Circo Kroner foi responsável por parar o espetáculo na noite de sábado (11) em Cuiabá. Vídeos gravador por pessoas que estavam no local mostram o momento em que um dos artistas cai dentro do Globo da Morte segundos depois de apresentação ter início. Com a queda, os outros três motociclistas também se envolvem no incidente. Diante da situação, o apresentador anunciou ao público o encerramento das atividades naquela noite. Ainda voltado às pessoas presentes, o apresentador afirma que agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atenderem a ocorrência. A reportagem entrou em contato com a comunicação do circo, que informou que todos os envolvidos no incidente passam bem e que uma nota será divulgada esclarecendo a situação. Veja nota: "Neste sábado (11/09) durante a atração Globo da Morte, um de nossos motoqueiros sofreu um pequeno acidente, porém foi prontamente atendido por médicos e foi levado imediatamente ao hospital para ser melhor avaliado. Informamos que ele não sofreu nenhum dano, apenas escoriações e já recebeu alta. O Globo da Morte é uma atração de risco e que necessita cuidados, e por isso as devidas providências já foram tomadas para reforçarmos a segurança. Infelizmente incidentes acontecem, mas já tomamos as medidas cabíveis. Agradecemos a todos pelas mensagens de preocupação e informamos que nosso espetáculo continua normalmente neste domingo."

