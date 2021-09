Destaques 12/09/2021 17:16 Alta Floresta: Caminhão Pipa em marcha ré atinge motocicleta estacionada Foto: Reprodução O caso foi registrado por volta das 13h deste sábado (11) na rua Julio Prestes, a vítima, proprietário da motocicleta relatou que ouviu um barulho, quando percebeu a motocicleta avariada após ter sido atingida pelo caminhão pipa que realizava a molhagem da rua. A vítima relatou que estacionou a motocicleta em frente à residência de sua filha no bairro Cidade Bela, adentrou para pegar uma encomenda quando ouviu o barulho. O motorista do caminhão relatou que utilizava a marcha ré e não percebeu a motocicleta estacionada, vindo a passar sobre ela, provocando danos de grande monta. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis.

