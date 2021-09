Destaques 13/09/2021 06:03 Redação I Nativa News Mulher dorme com panela no fogo e fumaça mobiliza bombeiros em Alta Floresta Foto: Divulgação O fato foi registrado pelo Corpo de Bombeiros de Alta Floresta por volta das 05h25 na manhã deste domingo (12) no setor H. A mulher dormia, vizinhos acionaram a guarnição e informaram que a proprietária estava no interior da residência. O princípio de incêndio foi debelado e a mulher encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin para atendimento médico devido a inalação de fumaça. De acordo com registro do Corpo de Bombeiros, vizinhos acionaram relatando um incêndio em residência, no local informaram que a proprietária da residência estava no interior. A porta foi arrombada, a mulher acordou e foi encaminhada para o lado de fora da casa, foi constatado então que havia uma panela de pressão, com fogo aceso no fogão. A panela foi retirada pelos militares, cessando o fogo. A mulher foi levada para atendimento médico por ter inalado fumaça por cerca de três horas enquanto dormia.

Voltar + Destaques