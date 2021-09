Destaques 13/09/2021 08:48 Arão Leite/J. Cidade Alta Floresta: relógio com rastreador leva polícia a adolescente com mais de 50 passagens Um jovem com idade de 17 anos voltou a ser detido pela polícia de Alta Floresta. Ele foi encontrado em um quarto de hotel com vários produtos de procedência duvidosa, além de um relógio avaliado em cerca de seis mil reais. E o acessório, com um rastreador foi quem levou a divisão de roubos e furtos da Delegacia Municipal de Polícia Civil de Alta Floresta até o infrator. O investigador Paulo Magno disse que foi registrado na delegacia um furto ocorrido no Setor F. A vítima procurou a Polícia e registrou o fato, deixando claro que o seu relógio poderia ajudar. E foi assim que aconteceu, com sinal apontando o local, os policiais chegaram até o indivíduo que ainda tinha em sua posse várias camisetas com etiqueta, mochila, celulares, vídeo game, um televisor que foi furtado dias atrás em uma loja “balança de precisão e entorpecente. A gente sabe que geralmente esses casos estão ligados ao tráfico de drogas”, comentou Magno. Mais de 50 passagens O menor não falou muito e um advogado dele já estava nesta sexta-feira para questionar a situação de flagrante que de acordo com o jurídico Fernando Leite, não aconteceu e por isso estava trabalhando pela soltura do cliente. Só que para a Polícia Civil, o menor é perigoso, pode ser integrante de uma facção criminosa e precisa no mínimo ficar internado. “Ele deve ter mais de 50 passagens”, resumiu Paulo Magno orientando para que pessoas vítimas de furtos nos últimos dias procurarem a Delegacia para checar se não há produtos seus ao meio dos pertences duvidosos encontrados com o adolescente infrator.

Voltar + Destaques