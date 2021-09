O documento foi assinado pelo prefeito de Alta Floresta Valdemar Gamba e mais 18 instituições. Endereçado ao governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes Ferreira, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Max Russi, Secretário de estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, Marcelo de Oliveira e Silva, e entregue na última semana.

O movimento social apresentou dados do contrato de concessão (001/2019/00/00 – SINFRA) firmado entre Sinfra e SPE – Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S. A, destacando pontos de melhorias que já deveriam ter iniciados, como acostamento, rotatórias, iluminação, entre outras descritas na carta. Com a justificativa de que as vias marginais adequadas proporcionarão maior segurança para trafegar entre bairros.

A carta aponta situações como os 18 bairros que permeiam a rodovia MT-208, tendo a rodovia como única ou principal via de acesso. Os loteamentos novos que somam mais 7 mil lotes. Campus do IFMT com cerca de 900 alunos. Construção da sede da Escola Presbiteriana (1.800 alunos estimados). Novo polo jurídico a ser instalado, com terrenos escriturados para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Ordem dos Advogados de Brasil.

No perímetro urbano da rodovia MT-208 encontram-se 07 interseções, sendo 02 com avenidas, 02 com perimetrais, 02 com a MT-325, uma com a MT-010. O que traz um aumento considerável ao tráfego de veículos nos dois sentidos da rodovia, promovendo maiores possibilidades de acidentes. Dados do Corpo de Bombeiros apontam que entre junho de 2019 e junho de 2021, a instituição atendeu 222 ocorrências de acidentes de trânsito, sem contar os de menor gravidade que dispensaram atendimento.

“E é diante de todo o exposto, que o movimento CARTA ABERTA DA SOCIEDADE ALTAFLORESTENSE SOBRE AS VIAS MARGINAIS DA MT 208, que trazer ao conhecimento de Vossas Excelências e reivindicar o início imediato das obras de melhoria e ampliações, do Programa de Exploração Rodoviário, Etapa 2 Alta Floresta, objeto de cessão ao SPE – VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A, especialmente ai tange a implantação das vias marginais, com suas interseções e travessias de pedestres com redutor eletrônico de velocidade, diante da demanda dos cidadãos do município.”, diz trecho da Carta, que pode ser acessada na íntegra baixando o arquivo.

A carta aberta pede a sensibilização e providências junto a concessionária, para que apresente cronograma de obras de melhorias e ampliações, com início imediato.

Confira a carta assinada por prefeitos do CIDVAT, reitor do IFMT, entidades como casas maçônicas, clubes de serviços e outros.

download 657_130920211011_f1rs11kunr.pdf